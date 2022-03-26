Мінус шість російських генералів, – військовий експерт

Кризу управляння в армії окупанта коментує Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу в етері Еспресо TV



«Угрупування, яке проводить так звану спеціальну операцію на українських теренах, зазнає глибоку кризу управління. За місяць бойових дій збройні сили рф, які до нас вдерлися, втратили двох командувачів армії, це два генерал-лейтенанти, втратили двох командирів дивізій, заступника командувача армії й двох начальників штабів армії, тобто посадових осіб з категорією генерал, я нарахував шість» - зазначив експерт.



Віктор Кевлюк зробив висновок: «Це говорить про те, що високі посадові особи змушені висуватися в складі передових командних пунктів своїх об’єднань дуже близько до переднього краю, щоб дати ради недолугим діям тактичних командирів, і попадають під наші удари».



«Щодо застреленого командира російської бригади цей факт під Києвом мав місце. 37-ма окрема мотострілецька бригада, командир бригади полковник Дмитро Мєдвєвдєв, боєць цієї бригади мав переконання в тому, що розгром їх батальйону з величезними втратами, лише до половини вбитими, це особиста провина командира. Боєць переїхав його танком. Мєдвєдєв залишився живий, евакуйовано у госпіталь до Білорусі. Це факт» - прокоментував полковник запасу.



Кевлюк підкреслив: «Це говорить про те, що тактична ланка солдати-сержанти мають величезні сумніви у компетентності свого командування, падає довіра, падає морально-психологічний стан, бо люди не знають що робити і як робити».

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