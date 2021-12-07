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Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафували за публікацію відеокадрів із Саакашвілі, - омбудсман

7 грудня, 2021 вiвторок
18:57
Суспільство Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі

Служба державного інспектора Грузії оштрафувала міністерство юстиції та спеціальну пенітенціарну службу за публікацію кадрів із камер спостереження, на яких видно, як експрезидент Міхеіл Саакашвілі вживав харчові добавки і як його силою доставляли з реанімобіля до палати тюремної лікарні

Про це повідомляє сайт Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

"Таке рішення ухвалене Службою державного інспектора Грузії через порушення Міністерством юстиції та Спеціальною пенітенціарною службою прав, передбачених ст. 44 Закону Грузії про захист персональних даних", - йдеться у публікації.

Український омбудсман Людмила Денісова у зверненні до державного інспектора Грузії Лонди Толораї наголосила, що поширення грузинською владою відеоматеріалів про перебування у тюремній камері Міхеіла Саакашвілі без його згоди є незаконним втручанням в його особисте право на приватне життя і порушує ст. 8 Європейської конвенції про права людини та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Відповідно до заяви Служби держінспектора Грузії, деякі відеозаписи із Саакашвілі та фотографії із зображенням вжитих ним харчових добавок (певних каш і пюре) необхідно розцінювати як порушення гідності особи, яка проводить голодування.

Cлужба Держінспектора зажадала від Мін'юста і Спеціальної пенітенціарної служби прибрати з соціальної мережі Facebook і з офіційних веб-сайтів оприлюднені ними матеріали з персональними даними Саакашвілі.

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Саакашвілі
штраф
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