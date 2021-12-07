Мін'юст і пенітенціарну службу Грузії оштрафували за публікацію відеокадрів із Саакашвілі, - омбудсман

Про це повідомляє сайт Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.



"Таке рішення ухвалене Службою державного інспектора Грузії через порушення Міністерством юстиції та Спеціальною пенітенціарною службою прав, передбачених ст. 44 Закону Грузії про захист персональних даних", - йдеться у публікації.



Український омбудсман Людмила Денісова у зверненні до державного інспектора Грузії Лонди Толораї наголосила, що поширення грузинською владою відеоматеріалів про перебування у тюремній камері Міхеіла Саакашвілі без його згоди є незаконним втручанням в його особисте право на приватне життя і порушує ст. 8 Європейської конвенції про права людини та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.



Відповідно до заяви Служби держінспектора Грузії, деякі відеозаписи із Саакашвілі та фотографії із зображенням вжитих ним харчових добавок (певних каш і пюре) необхідно розцінювати як порушення гідності особи, яка проводить голодування.



Cлужба Держінспектора зажадала від Мін'юста і Спеціальної пенітенціарної служби прибрати з соціальної мережі Facebook і з офіційних веб-сайтів оприлюднені ними матеріали з персональними даними Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що до Міхеіла Саакашвілі застосували силу перед вивезенням із тюрми.

6 грудня нардепка зі "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що Саакашвілі нібито приписали психотропний препарат для покращення сну, про який не знав особистий лікар експрезидента Грузії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb