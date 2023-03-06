Місія "Нове тіло" стартує 20 березня

10 лікарів зі США, 6 днів у Львові змагатимуться за нове тіло для маленьких українців зі складними вродженими вадами. З 20 до 25 березня львівський "Охматдит" розпочинає проєкт допомоги дітям з усієї України з найскладнішими патологіями обличчя і не тілльки. На консультацію запрошують діток, в кого діагностували ваду обличчя і тих, кому не змогли допомогти в інших клініках. Йдеться про вроджені патології, стани після онкологічного лікування, травми та ін.

10 спеціалістів зі США прибудуть, щоб допомогти львівським колегам подолати найскладніші дитячі недуги. Очікуємо щелепно-лицевих, пластичних і дитячих хірургів, уролога, ЛОРа, дерматолога, офтальмолога, а також черепно-лицевих ортодонтів. Це стало можливим завдяки благочинній організації LEAP GLOBAL MISSION.

За ці дні до Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії на базі "Охматдиту" уже звернулося понад 30 дітей, які мають складні вади розвитку, з якими їм не могли допомогти в інших клініках.

"Переважно це важкі деформації верхньої щелепи після ранніх хірургічних втручань на піднебінні з приводу розщілин, рідкісні синдроми, пов’язані з розщілинами губи і піднебіння, колобоми, вроджені дефекти і дисплазіі лицевого скелета, судинні мальформаціі. Ми відбірали 10 надсклданих кейсів для реконструктивних операцій з американськими колегами", - розповіла хірургиня Центру Христина Погранична.

Міжрегіональний Центр дитячої щелепно-лицевої хірургії - єдиний заклад, в якому надають комплексну допомогу, від операції до повної реабілітації діток з вроджентми і набутими вадами обличчя, причому з 1950-их років. У Центрі кажуть, що з допомогою іноземних колег постараються знайти найкраще рішення для кожної дитини, причому, як завжди - найбільш ощадне і з перспективою, щоб у майбутньому все було гаразд.

У лікарні уже запланановані спільні операційні втручання з 20 до 24 березня. 20 березня триватимуть консультації (з 10 до 15. 00 год). Також 24 березня американські медики планують клінічну конференцію для львівських колег.

У лікарні очікують на дітей до 18 років зі складними вродженими і набутими вадами розвитку обличчя, ЛОР-органів, очей, травмами, рубцями, новоутворами, патологіями сечостатевої системи, вродженими вадами розвитку плоду (ШКТ, дихальної системи), судинними аномаліями, деформаціями грудної клітки (лійкоподібні та кілевидні деформації).

Мета проєкту — щоб діти з України могли отримувати всю найскладнішу сучасну допомогу хірургів вдома. Для цього львівські і американські хірурги застосують найновіші методики.

Нагадаємо, це не третій візит американських медиків до львівського "Охматдиту". У серпні-вересні 2022 року вони були тут востаннє і допомгли львівським колегам з інстурментами для складних втручань. З того часу медиків у благочинній місії тільки більшає.

Контакти для запису на консультацію:

щелепно-лицева хірургія - Погранична Христина Романівна, 0987762355

урологія - Іваськевич Данило Зіновійович, 0679380878

отоларингологія – Юрочко Федір Богданович, [email protected]

дитяча хірургія - Тетяна Катринець, 063 731 32 05

дерматологія – Шарун Ігор Ярославович, 067 323 03 78

довідка лікарні 067 76 000 31

Довідка

LEAP був організований як єдина місійна поїздка в 1991 р. З часом вона виросла в організацію, яка уже більше 30 років надала безкоштовну допомогу людям, які потребували реконструктивної хірургії – це майже 10 000 пацієнтів у більш ніж 20 країнах.

Про лікарів зі США

Orten Steve має 20-річний досвід і спеціальну підготовку в косметичній і реконструктивній хірургії. Він відомий у США як пластичний і косметичний хірург обличчя і сертифікований Американською радою отоларингології з хірургії голови та шиї. Його основна спеціальність — пластична та косметична хірургія обличчя.

Доктор Ортен з родиною проживає у Далласі, штат Техас. Вони є активними членами Церкви Христа Ірвінга, де доктор Ортен служить дияконом. У рамках LEAP Global Missions він волонтерить, наприклад, їздив з медичними місіями в Африку. Тут він виконував пластичні операції з виправлення вовчої губи, піднебіння та інші реконструктивні процедури для дітей і дорослих.

Більше про доктора Ортена тут: https://ortencosmeticsurgery. com

Hobar Graig є засновником і медичним директором LEAP Global Missions. LEAP був запланований як єдина місійна поїздка в 1991 році, з часом вона виросла в організацію, яка уже більше 30 років надала безкоштовну допомогу людям, які потребували реконструктивної хірургії - це майже 10 000 пацієнтів у більш ніж 20 країнах.

Доктор Хобар працював керівником відділення черепно-лицевої хірургії в Дитячому медичному центрі Далласа, доцентом пластичної хірургії в Південно-західному університеті Техасу і директором міжнародної черепно-лицевої хірургії в дитячій лікарні Medical City, Даллас, штат Техас. Більше тут: leapmissions.org

Suen Jame – пластичний-реконструктивний хірург голови та шиї, фахівець з судинних мальформацій лицевої ділянки, оториноларинголог, спеціаліст з реконструкції голосу.

Mark Hnatiuk – краніофасціальний хірург, фахівець з реконструктивних операцій в ділянці голови та шиї.

Roman Buсhachevsky – пластичний та реконструктивний хірург голови та шиї, отоларинголог.

Cheryl Anderson-Cermin – ортодонт, має 30-річний досвід у плануванні ортогнатичних операцій, підготовці дітей до операційних втручань з приводу вроджених вад обличчя, зокрема розщілин губи та піднебінь, колобом.

Jon Cermin - працює понад 30 років в галузі ортодонтичної реабілітації дітей з вродженими і набутими дефектами щелепно-лицевої ділянки.

Tomas Black – дитячий хірург, фахівець з неонатальної хірургії, спеціаліст по деформаціях грудної клітки у дітей, провідний фахівець по малоінвазивній хірургії штат Даллас.

Clanton Harrison – дитячий уролог, фахівець з пластично-реконструктичних операцій сечостатевої системи: адреногенітальний синдром, вади розвиток нирок та сечовидільних шляхів, статевої системи, синдром каудальної регресії, пренатальної урологічної хірургії.

Dr. Victor Czerkasij – дерматолог, консультант в галузі в діагностики та лікування раку шкіри, псоріазу, псоріатичного артриту, атопічні дерматити, уртикального висипу. Фахівець з лікування спортивної дерматології та травми.