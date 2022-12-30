Мистецтво на бронеплитах: у Львові відкрили виставку арт-об’єктів

“Ця експозиція нікого не залишить байдужим: з одного боку броня, яка врятувала життя, а з другого боку – мистецтво, живопис, який дає цьому засобу захисту друге життя”, – зазначає Роман Чмелик, директор Львівського історичного музею.

Збройні Сили України передали організаторам "відпрацьовані" бронеплити, які успішно виконали свою місію в бою – зупинили ворожі кулі й осколки та врятували життя українських воїнів. Відомі митці Іван Марчук, Тіберій Сільваші, Назар Білик, Петро Бевза, Андрій Блудов, Юрій Вакуленко, Олексій Сай, Світлана Ратошнюк, Антон Логов, Леонід Колодницький, іконописець Андрій Охоцький перетворили артефакти на арт-об’єкти з ексклюзивними історіями.

Виставку вже оглянули кияни. Тепер черга Львова. Ініціатор та керівник проєкту "АртБроня", співзасновник благодійного фонду "Україна для героїв" Олександр Ковальчук розповів: з перевезеннями в рамках проєкту допомагає Нова пошта. Компанія взяла на себе організацію логістики та покрила всі витрати на доставку. Далі разом з Новою поштою експонати вирушать до Польщі та інших європейських країн. А закінчити виставку організатори планують у Лондоні.

Квінтесенцією виставки стане благодійний аукціон, на якому продадуть експонати. Усі виручені кошти організатори перерахують на придбання нових засобів захисту для наших бійців. Усі охочі можуть побачити колекцію арт-об’єктів щодня з 10:00 по 17:30 до 17 січня в Музеї-Арсеналі Львівського історичного музею (м. Львів, вул. Підвальна, 5).