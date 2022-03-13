Жменьку колаборантів в окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Сальдо
У неділю, 13 березня 2022 року, у Херсоні колаборанти зібралися на першу публічну зустріч просто неба, яку вони назвали "мітингом". Захід проходив під червоними прапорами з забороненою в Україні комуністичною тоталітарною символікою у вигляді серпа та молоту
На ньому виступили найбільш відомі в місті тамтешні прибічники ідеології "русского міра" та політики Путіна. Про це розповідає херсонський журналіст Іван Антипенко, що також наводить світлини з місця події, інформує Еспресо.TV.
"У той самий час, коли на площі Свободи тисячі людей вийшли на підтримку України, у парку Слави зібралося кілька десятків маргіналів, які підтримують Росію. Про кожного з них ми знали. Тепер вони проявилися очевидно для всіх. Зараз коротко про публічних", - зазначає Антипенко.
Йдеться про:
Володимира Сальдо - колишнього мера Херсону, члена Партії регіонів, екснардепа від ПР, що голосував за диктаторські закони Януковича й завжди підтримував проросійську ідеологію.
Сергія Черевка - "ідейного ватника", що "тривалий час працював у гуманітарній сфері на керівних посадах у міськраді". Разом із Сальдо і після нього.
Кирила Стремоусова - "багаторічного явного агента Росії в Херсоні, так званого блогера".
Стремоусов, крім того, є людиною Іллі Киви, скандальним антивакцинатором, автором багатьох антиукраїнських заяв.
Ігоря Семенчева - колишнього голову селища Антонівка.
Тетяну Кузьміч – колишню викладачку Херсонської академії неперервної освіти, яка нещодавно притягалася СБУ за держзраду й співпрацю з ФСБ.
Геннадія Шелестенка - редактора пропагадистського ресурсу "Херсонський вісник new".
"А також інші дрібні клоуни", - додає Іван Антипенко.
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