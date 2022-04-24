Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами окупантів та мирним населенням квітучої України - лиш Янгольське воїнство та ЗСУ: Генштаб привітав українців з Великоднем
Генеральний штаб ЗСУ музично привітав жителів України з Великоднем
Ролик з піснею з'явився на офіційній Facebook-сторінці Генштабу.
В ЗСУ обіцяли докласти всіх зусиль, щоб сьогоднішній Великдень був мирним і радісним
"Христос Воскрес! ЗСУ щиро вітають українців зі світлим Великоднем! Воскресіння Сина Божого є свідченням торжества життя над смертю, перемоги добра над злом. "Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Знищено Ісусом Христом!" - полум'яно вигукує Апостол Павло, розповідаючи сучасникам і нащадкам про цю видатну подію в історії людства. Нам з вами випало жити в переломні часи, коли знахабніле зло прийшло до нас посіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України - лиш Янгольське воїнство та особовий склад ЗСУ", - йдеться у привітанні.
Пісню-вітання для українців виконали музиканти і співаки Академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ під художнім керівництвом Заслуженого диригента України Дмитра Антонюка.
Відео:
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