Між окупованими Мелітополем і Токмаком підірвано стратегічну для росіян залізницю
В окупованому селі Любимівка підірвано залізничний міст, яким Росія переганяла зброю
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграм.
"Між Мелітополем і Токмаком підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли поїзди зі зброєю", – йдеться у повідомленні.
Вибух, імовірно, пролунав в окупованому селі Любимівка, додали в страткомі ЗСУ.
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