Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграм.

"Між Мелітополем і Токмаком підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли поїзди зі зброєю", – йдеться у повідомленні.

Вибух, імовірно, пролунав в окупованому селі Любимівка, додали в страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, спецназ СБУ показав, як б'є ворога з повітря.