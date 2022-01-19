Міжнародні авіакомпанії призупиняють деякі рейси до США: побоюються щодо впливу 5G на роботу авіаційного обладнання

Про це повідомляє CNN.



Як відомо, авіакомпанія Emirates оголосила про призупинку польотів у дев'ять аеропортів США: Бостон, аеропорт О'Хара у Чикаго, аеропорт Форт-Уерт у Далласі, міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша у Х'юстоні, Маямі, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско та Сіетл.



Також компанія запевнила, що продовжить польоти до нью-йоркського аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді, міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса та Вашингтонського аеропорту ім. Даллеса.



Air India заявила, що призупинить польоти між Делі та Сан-Франциско, Чикаго та аеропортом Кеннеді. Також перевізник призупинить рейс з Мумбая до Ньюарку, але продовжить літати до Вашингтона.



У All Nippon Airways і Japan Airlines заявили про відміну деяких рейсів до Штатів, які планувалося виконувати на лайнерах Boeing 777. Натомість рейси будуть виконувати на літаках Boeing 787.



Lufthansa скасувала рейс між Франкфуртом та Майамі. Також перевізник заявив, що замінить літаки Boeing 747-8 на 747-400 на рейси з Франкфурта до Лос-Анджелеса, Чикаго та Сан-Франциско.



У British Airways заявили, що їм довелося "зробити деякі скасування", оскільки рішення перевізників відкласти активацію нової послуги 5G в деяких місцях не стосується всіх аеропортів, які обслуговує авіакомпанія.



Інші перевізники заявили, що поки що не скасовували свої рейси, але стежать за ситуацією.



Як зазначає видання, транспортні регулятори вже висловлювали занепокоєння через те, що версія 5G, яку планувалося увімкнути, може заважати роботі деяких приладів літака. Незважаючи на запевнення федеральних регуляторів зв'язку та операторів бездротового зв'язку, ці побоювання розділили багато представників авіаційної галузі.



Крім тогго, Федеральне авіаційне управління стурбоване тим, що антени стільникового зв'язку 5G поруч із деякими аеропортами можуть спотворювати показання бортового обладнання, призначеного для інформування пілотів про те, як далеко вони знаходяться від землі. Ці системи використовуються протягом усього польоту та вважаються важливим обладнанням.

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