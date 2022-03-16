Міжнародні компанії Michelin Group, Bayer і Baker McKenzie припиняють співпрацю з Росією

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.



"Дефолт наближається. Поступово Росія опиняється в економічній ізоляції не лише через бойкотування агресора світовими брендами, а й через відмову світу від російської нафти та газу", - йдеться у повідомленні.



За даними Центру, через війну проти України з російського ринку йде одна з найбільших юридичних компаній світу зі США Baker McKenzie та провідний виробник шин Michelin Group. Також призупинила рекламу та інвестиції в Росії, проте поки що продовжує постачати у РФ ліки та дитячу продукцію фармацевтична компанія Bayer.



Нагадаємо, Центр протидії дезінформації нагадав українцям декілька міжнародних компаній, які продовжують свою роботу в Росії.