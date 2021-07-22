Міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною, – Порошенко про "Північний потік-2"

Про це пише у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він наголосив – президент Зеленський має їхати до Вашангтону з підтримкою як опонентів чинної влади, так і громадянського суспільства, експертного середовища, а також міжнародних друзів України.



"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної патріотичної опозиції, мене не може не непокоїти так звана домовленість між США і Німеччиною щодо Північного потоку – 2. Замість одного виклику, яким дотепер був сам Північний потік – 2, тепер ми отримуємо два — додалося американсько-німецьке взаєморозуміння. Якщо згадати ще й про російського агресора, то ситуація виглядає досить загрозливою. По суті, Україну беруть у залізні лещата з усіх боків, тиснуть погодитися на "оборудку", пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без справді надійних, юридично зобов’язуючих гарантій для України", – констатує п’ятий Президент.



"Це ми все вже проходили і більше не віримо. Не буду нагадувати про те, що Північний потік – 2 — це загроза і для України, і для Об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної єдності. Це аксіома, про яку знають всі, але, схоже, підзабули у Берліні і Вашингтоні. Завдання України, спільно з нашими партнерами у Східній Європі, передусім країн Балтії і Польщі, на рівні парламентів, у тому числі Конгресу США, чітко і твердо про це нагадати. Помиляються всі, навіть друзі, якими, я переконаний, для України є і залишатимуться і президент Байден, і канцлер Меркель", – вважає Порошенко.



"Остання справа сьогодні Києву обвинувачувати когось з них. Чи то у зраді наших інтересів. Чи то у здачі України російському агресору. Все це рівно те, чого хочуть у Москві — щоб ми через цей клятий Північний потік – 2 всі пересварилися, і тоді Україна дістанеться Путіну спокійно і без пострілів. Щоб уникнути цього руйнівного сценарію, зараз як ніколи треба продемонструвати силу, внутрішню стійкість, єдність і здатність боротися до кінця", – переконаний Порошенко.



"Поки не завершено будівництво Північного потоку – 2, поки не сертифіковано весь газогін, поки ним не пішов газ — нічого не втрачено. Наші міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною. Яка не згодна на перспективу запуску Північного потоку – 2. Яка не підтримує домовленість між США і Німеччиною. Яка буде вимагати припинення добудови і запуску "труби Путіна" на тому етапі, де вона зараз є чи буде наприкінці серпня", – зазначає Петро Порошенко.



"Президенту Зеленському треба їхати до Вашингтону і тиснути руку президенту Байдену. Обов’язково. Але їхати туди він має, маючи за спиною підтримку



партнерів, яким не все одно, буде чи ні Північний потік 2;

друзів України, які будуть переконувати і Вашингтон, і Берлін своїми аргументами проти "путінського газогону";

громадянського суспільства і експертного середовища в Україні, яке має в один голос вказувати на хибність американсько-німецької домовленості;

а також підтримку опонентів чинної влади, які можуть нещадно критикувати і сперечатися всередині, але сьогодні мають бути об’єднані спільною метою недопущення Північного потоку – 2.

"Чим ближче до фінішу буде зірвана ця "сдєлка століття", на 99% чи 99,9%, тим сильнішим буде сигнал російському агресору про нашу боротьбу, єдність і солідарність, готовність колективного Заходу протидіяти корупційним впливам Кремля", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".