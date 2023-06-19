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Міжнародний онлайн-журнал для українських жінок "Сестри" очолить ведуча Еспресо Марія Гурська

19 червня, 2023 понедiлок
20:45
Новини Марія Гурська

На медіаринок виходить міжнародний онлайн-журнал для українських жінок "Сестри", в основі команди якої кореспондентки-тимчасові мігрантки

Головна редакторка нового видання – Марія Гурська, досвідчена українська журналістка – ведуча і програмна директорка телеканалу "Еспресо" – медіа , яке виникло під час Майдану – Революції Гідності в Україні, і з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну веде маратон інформаційного опору.

За ініціативою стоїть група колишніх редакторів Gazeta Wyborcza та Wysokie Obcasy – Єжи Войцик, Йоанна Мосей-Сєтек та Олександра Кліх, а також заснований ними Media Liberation Fund. Створення журналу підтримує  Фонд Кульчика – організація, заснована в Польщі, яка багато років реалізує проєкти з відстоювання прав жінок по всьому світ, президентом якої є Домініка Кульчик.

Основа польської команди – це постаті, які створювали сучасний образ "Газети виборчої" – видання легендарної "Солідарності", яке до сьогодні є символом боротьби за демократію не лише в Польщі, а й в усьому світі. Редакцію журналу редакційно підтримуватиме Олександра Кліх, багаторічна головна редакторка відомомго в Польщі видання для жінок "Wysokie obcasy" та колишня заступниця головного редактора "Виборчої".

"Цей проєкт є продовженням наших попередніх заходів від початку війни, спрямованих на українських жінок, а саме: кампанії "Шануймо дівчат" та польсько-українського сестринства (до нього входить, зокрема, Ольга Токарчук, Оксана Забужко, Аґнєшка Голланд, Яніна Охойська, Генрика Бохнярж, Ева Еварт та інші - ред).. Настав час для наступного кроку. Ми підтримали проєкт журналу "Сестри", тому що наші подруги, наші сестри, емігрантки заслуговують на доступ до вільних, незалежних ЗМІ", – говорить Домініка Кульчик, президент Фонду Кульчика.

"Видання "Сестри" створюється для таких жінок, як ми – українок, які через війну опинилися на різних кінцях світу, і тих, хто залишився в країні. У нас буде спільний простір для боротьби, вирішення проблем, обміну досвідом та враженнями, а також для того, щоб відкривати європейську Україну всьому світу", – розповідає головна редакторка порталу Марія Гурська.

Завдяки міжнародній мережі кореспонденток-тимчасових мігранток видання говоритиме голосом українок не лише в Польщі, але й в усіх куточках світу. Журнал розповідатиме про те, що вони пережили і переживають, які їхні потреби і плани, якою вони бачать себе і Україну завтра – коли закінчиться війна і почнеться потужна відбудова країни за підтримки великої європейської сім'ї. Про те, які проблеми об'єднають Захід з Україною, яка бореться, і про те, як українки бачать себе та Україну завтра. 

"Гасло журналу – "Шлях додому".  Я знаю, що словами ми не зупинимо російські ракети, але передамо один одному важливий меседж – де б ми не були – в Києві чи Варшаві, Копенгагені, Лісабоні, Гельсінкі – ми вдома, бо героїчним захистом свободи Україна нарешті виборола право на європейське майбутнє і повернення до свого справжнього дому в Україні", – додає головна редакторка порталу Марія Гурська. 

Зараз у Польщі перебуває близько 1,5 мільйона жінок з України, а в інших країнах ЄС–- ще сотні тисяч тих, хто приїхав після початку війни. Загалом за цей час з України емігрувало 5 мільйонів людей. Мета онлайн-журналу "Сестри" – об'єднати спільноту читачок не лише у Польщі та Україні, але й у країнах ЄС, Канаді та США. 

"У польських, українських та західних ЗМІ бракує жіночого погляду на цю жахливу війну. Мільйони жінок не мають власного медіа, власного представництва. Медіа в Україні зосереджені на тому, що відбувається в країні, медіа в країнах, де вони залишилися, – на проблемах своїх країн. Існує реальна потреба у медіа, спрямованому на мільйони жінок, яких війна вигнала з України, і на тих, хто залишився в країні і бореться, - це буде ресурс-міст для всіх тих українок, на яких зараз дивиться весь світ, і водночас часто не помічає їхніх реальних потреб", – говорить Єжи Войцик, засновник Media Liberation Fund.

"На сьогодні жінки з України вже перестали бути просто гостями в Польщі. Вони стали частиною наших суспільств, впливаючи на їхню силу та майбутнє. Як і кожен громадянин нашої країни, вони заслуговують на доступ до вільних, незалежних ЗМІ. Розширення прав і можливостей жінок є найважливішою місією Фонду Кульчика, тому ми не могли не підтримати проект журналу "Сестри", – резюмує Домініка Кульчик.

Фундація Кульчик заснована в Польщі, вона багато років бере участь у боротьбі з нерівністю, яка впливає на жінок і дівчат у всьому світі. Її мета - створити реальність, позбавлену гендерних обмежень. Фундація реалізувала понад 200 проектів допомоги у 66 країнах світу. Засновником і президентом Фонду є Домініка Кульчик.

Media Liberation Fund - організація, заснована Єжи Войциком та Йоанною Мосей-Сітек – президенткою Фонду, з метою сприяння свободі ЗМІ та збільшення участі жінок у публічних дебатах. 

Суспільство
Культура
еспресо
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