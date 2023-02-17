Міжнародний PR-Фестиваль стає Міжнародним форумом PRNext: цього року "вхід "безоплатний

"Ребрендинг є, по-перше, відображенням змістовної трансформації. Протягом останніх років наш форум завоював повагу та довіру як провідна індустріальна і навіть крос-індустріальна подія, набагато глибша за змістом, аніж це притаманно формату "фестиваль". По-друге, реалії сьогодення аж ніяк не фестивальні. Водночас зміна назви та формату не вплине на стратегію і цінності івенту, який завжди відрізнявся гостротою тем і чесністю обговорення, інформаційною насиченістю і топовими спікерами. А головне — неповторною атмосферою відвертого спілкування професійної спільноти", — розповіла Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету, партнер Агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги.

Оргкомітет позиціонує PRNext як форум майбутнього української PR-індустрії, а слоган оновленого проєкту сформульовано як turning point.

Через ситуацію в країні PRNext-2023 (XX Міжнародний PR-Фестиваль) вперше в своїй історії відбудеться виключно в онлайн-форматі на високотехнологічній віртуальній студійній платформі з унікальною інтерактивною 3D-айдентикою.

Участь у заході для всіх охочих буде безоплатною, оскільки Оргкомітет бере на себе всі організаційні витрати.

Організатори очікують цього року близько 3 тисяч учасників. Попередній форум, дата проведення котрого припала на розпал пандемії COVID-19, відбувся у гібридному онлайн- й офлайн-форматі та зібрав 2000 учасників.

На PRNext-2023 будуть обговорювати такі теми:

Соціологія довіри: репутабельні джерела інформації та комунікатори очима українців.

Редакційна політика українських ЗМІ та зміна правового поля під час війни.

Digital: хроніки швидкого занурення.

Реакція світової експертної спільноти на новини з України.

Інформаційні потреби іноземних ЗМІ.

Бойовий креатив українського бізнесу.

Підставити плече державі: практика корпоративного громадянства.

Як (не)спричинити кризу в PR-кампаніях з мілітарною компонентою.

Комунікації після релокації.

Сьогодення корпоративних ЗМІ.

Невпинний наступ AI: нові можливості та виклики.

Тренди соціальних мереж і SMM-2023: контент, інструменти, інсайти.

Оргкомітет обіцяє невдовзі оприлюднити перелік спікерів форуму. Поки що відомо, що з традиційним inspiring speech виступлять публічні персони, які знаються на питаннях управління репутацією. А власники і топменеджери компаній, керівники PR-служб міжнародних і українських компаній з цікавими практиками репутаційного менеджменту поділяться своїм практичним досвідом. І оскільки PRNext — крос-індустріальний захід, серед його спікерів будуть експерти із суміжних з PR-індустрією галузей і медіабізнесу, діяльність яких цікава для професійної cпільноти.

У попередні роки на Міжнародний PR-Фестиваль, який має двадцятирічну історію, своїх представників делегували впливові знакові українські та міжнародні компанії, серед яких Київстар, Укртелеком, СКМ, "Нова пошта", "АТБ", Запоріжсталь, Corum Group, Danone, Shell, Socar, Концерн "Галнафтогаз", "WOG-ритейл", Укргазвидобування, Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, UniCreditBank, ПУМБ, "Вітмарк" (соки Jaffa та ін.), Intel Ukraine, "Фокстрот", Bayadera Group, LOréal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, StarLight Media та багато інших.