Міжнародний сервіс підтримує економіку України та допомагає переселенцям

"Сьогодні будь-який бізнес повинен звертати увагу на те, що гуманітарна допомога – це вже є невід’ємна складова будь-якого бізнесу зараз. Ми здебільшого надаємо допомогу як логістична та транспортна компанія. А також нами запущені вже на сьогоднішній день проекти такі, як категорія "Support", якою ми організували більш ніж 90 тис поїздок за 1 гривню", - розповідає директор з маркетингу "Bolt" в країнах СНД та Східної Європи Сергій Костя.

За його словами, кур'єри компанії стали "героями доставки" в найбільших містах України, а саме: у Києві, Дніпрі, Одесі та у Львові. Йдеться про безкоштовну доставку необхідних переселенцям речей з ресторанів та від різних партнерів.

"Щодо переселенців ми працювали та працюємо зараз з Львівською міською радою. Бо це як осередок на заході України. Але ми працюємо всюди, де є запит”.

Самі ж водії діляться, відчувають неабияку важливість своєї роботи. Адже найголовніше зараз - це допомога тим, чиє життя зруйнувала війна.

"Дуже відчуваю задоволення від того, що я роблю у такий важкий час. Люди приїжджають сюди взагалі без нічого, без можливостей", - ділиться з журналістами водій Максим.

Компанія також зараз активно співпрацює з Ірпінською міською радою. Сервіс допомагатиме українцям, які через активні бойові дії втратили свої автівки. Їм надаватимуть спеціальні промокоди на безкоштовні поїздки.

Також разом із нашим партнерами ми забезпечуємо й українських волонтерів та захисників одягом. Ще у березні була потреба шити теплий одяг, нині – шиємо літній. Утім, ми розуміємо, що з приходом осені знову з’явиться запит на пошиття сезонного теплого одягу", - зазначає Сергій Костя.

З початку війни сервіс співпрацює з різними благодійними фондами України. Лише з категорії “Bolt Food” вдалося надіслати більше 3 млн грн на благодійництво. Також сервіс зібрав 5% з кожного замовлення в Європі та перерахував неурядовим організаціям, які підтримують Україну та її жителів, включаючи Червоний Хрест. А це більше 5 мільйонів євро із закордонних поїздок. А в планах компанії - продовжувати підтримувати українців у важкий час.