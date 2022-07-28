Міжнародний сервіс підтримує економіку України та допомагає переселенцям
З початку повномасштабного вторгнення Росії чи не кожен українець намагається хоч якось допомогти державі. Хтось закриває свій бізнес та починає приділяти увесь свій час волонтерству. Інші компанії намагаються підтримати економіку країни та допомагати переселенцям. Сервіс “Bolt” - саме один із них
"Сьогодні будь-який бізнес повинен звертати увагу на те, що гуманітарна допомога – це вже є невід’ємна складова будь-якого бізнесу зараз. Ми здебільшого надаємо допомогу як логістична та транспортна компанія. А також нами запущені вже на сьогоднішній день проекти такі, як категорія "Support", якою ми організували більш ніж 90 тис поїздок за 1 гривню", - розповідає директор з маркетингу "Bolt" в країнах СНД та Східної Європи Сергій Костя.
За його словами, кур'єри компанії стали "героями доставки" в найбільших містах України, а саме: у Києві, Дніпрі, Одесі та у Львові. Йдеться про безкоштовну доставку необхідних переселенцям речей з ресторанів та від різних партнерів.
"Щодо переселенців ми працювали та працюємо зараз з Львівською міською радою. Бо це як осередок на заході України. Але ми працюємо всюди, де є запит”.
Самі ж водії діляться, відчувають неабияку важливість своєї роботи. Адже найголовніше зараз - це допомога тим, чиє життя зруйнувала війна.
"Дуже відчуваю задоволення від того, що я роблю у такий важкий час. Люди приїжджають сюди взагалі без нічого, без можливостей", - ділиться з журналістами водій Максим.
Компанія також зараз активно співпрацює з Ірпінською міською радою. Сервіс допомагатиме українцям, які через активні бойові дії втратили свої автівки. Їм надаватимуть спеціальні промокоди на безкоштовні поїздки.
Також разом із нашим партнерами ми забезпечуємо й українських волонтерів та захисників одягом. Ще у березні була потреба шити теплий одяг, нині – шиємо літній. Утім, ми розуміємо, що з приходом осені знову з’явиться запит на пошиття сезонного теплого одягу", - зазначає Сергій Костя.
З початку війни сервіс співпрацює з різними благодійними фондами України. Лише з категорії “Bolt Food” вдалося надіслати більше 3 млн грн на благодійництво. Також сервіс зібрав 5% з кожного замовлення в Європі та перерахував неурядовим організаціям, які підтримують Україну та її жителів, включаючи Червоний Хрест. А це більше 5 мільйонів євро із закордонних поїздок. А в планах компанії - продовжувати підтримувати українців у важкий час.
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