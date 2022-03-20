Мобільні оператори працюють над відновленням мобільного звʼязку та доступом до інтернету для українців, - Держспецзв'язку

Про це повідомляє офіційний Facebook-профіль Держспецзв'язку.



"Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell вживають заходів із відновлення покриття мобільним звʼязком та доступом до інтернету для українців. Зокрема, стабільно працюють мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винятком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом цілеспрямовано знищено інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої триває). Також без звʼязку залишаються міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область)", - повідомили в Держспецзв'язку.



Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працюють мережі у Херсоні та Харкові.



НЦУ та оператори провели СМС-інформування населення щодо евакуації людей із Бучі та Бородянки. Фахівці нейтралізували та заблокували фейковий домен для збору коштів під виглядом Мінцифри. Зловмисники намагалися збирати криптоактиви на армію.



У Харківській області налаштовано безперебійний доступ абонентів до лінії 102.



"Минулої доби фахівцями Укртелекому відновлено доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, смт Чаплинка, Іванівка та Нижні Сірогози Херсонської області. Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Зараз там працює 80% районних вузлів зв’язку. Аварійно-відновлювальні робочі бригади АТ “Укртелеком” працюють над відновленням мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борисполі. Послуги телефонії та інтернет-доступу поки що не надаються у Чернігівській та Луганській областях, у решті областей – доступні", - йдеться у звіті Держспецзв'язку.



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