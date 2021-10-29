Однією з найкращих платформ для покупки цифрової валюти є біржа криптовалюти whitebit. На платформі доступні як найвідоміші активи на кшталт BTCабо ETH, так і новачки ринку, які тільки-но починають завойовувати довіру користувачів. Whitebit відгуки користувачів показують, що за роки існування біржа криптовалют встигла зарекомендувати себе як надійне місце, де торгівля криптовалютою відбувається швидко та просто.

Трейдинг криптовалют з комп'ютера далеко не завжди легко здійснити. У цьому випадку купити криптовалюту можна за допомогою крутого мобільного додатка whitebit, розробленого для зручного трейдингу криптовалют в iOSта Android.



Огляд мобільного додатку криптобіржі ВайтБІТ

Програму можна легко завантажити через AppStore(для iOS) або PlayMarket(для Android). Після завантаження додаток готовий до використання. Відкривайте, реєструйтесь або входьте до свого облікового запису, якщо вже зареєстровані. У вкладці "Акаунт" ви можете вибрати режим додатку: "Біржа" або "Гаманець". При виборі режиму гаманця відкривається ваш гаманець, де можна переглядати баланс, отримувати та відправляти криптовалюту та фіат.

При виборі режиму біржі вам будуть доступні 4 розділи: "Маркет", "Торги", "Гаманець" та "Акаунт".

У розділі "Маркет" можна переглянути поточний курс криптовалют.

У розділі “Торги” можна виставити ордер.

У розділі "Гаманець" —зробити депозит, виведення або переказ активів.

У розділі “Акаунт” можна виставити налаштування свого облікового запису, пройти верифікацію, звернутися до підтримки та знайти інші загальні налаштування облікового запису.

Функціонал мобільного додатку частково збігається з функціоналом веб-версії. Тут можна купити криптовалюту, продати криптовалюту та зробити обмін. Інструменти маржинальної торгівлі та SMART-стейкінгу в мобільному додатку не доступні.

Щоб почати торгувати, треба спочатку переказати кошти з Основного балансу на Торговий. Для цього в розділі "Гаманець" потрібно натиснути на актив, вибрати "Трансфер", ввести суму та підтвердити переказ. Далі потрібно перейти у вкладку Торги, де вже можна виставити сам ордер і перейти до трейдингу криптовалют.

Припустимо, що вам треба купити біткоїн.

Натисніть на пару у верхній частині екрану та вкажіть BTC/USDT. Оберіть необхідний вид ордера (наприклад, Market) та натисніть “Купити”. Вкажіть кількість BTCта цінуUSDT. У рядку “Всього” ви побачите загальну суму та суму з комісією. Натисніть “Купити BTC”.

Додаток криптобіржі white bit вирізняється