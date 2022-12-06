Могли потрапити до ворожих ДРГ. На Київщині чоловік виготовляв фейкові перепустки в ОП та посвідчення СБУ

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

За даними слідства, мешканець міста Обухів Київської області налагодив схему виготовлення та збуту підроблених перепусток і посвідчень різних державних установ – Верховної Ради України, Офісу Президента України, СБУ, Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС. Вартість таких "документів" становила від 50 до 500 доларів.

Підроблені документи надсилалися замовникам, у тому числі до прифронтових областей, анонімно. Відтак, вони могли використовуватися ворожими ДРГ для безперешкодного проїзду територією України та звільнення транспортних засобів від перевірок правоохоронними органами.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що для конспірації чоловік використовував анонімні аккаунти в соцмережах, а грошову винагороду отримував на криптогаманці та "підставні" банківські картки. Попередньо відомо про виготовлення та збут понад 2000 фальшивих перепусток.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору схеми про підозру у підробленні документів та обрання запобіжного заходу (ст. 358 КК України).

Правоохоронці також встановлюють осіб, які скористалися послугами чоловіка.

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