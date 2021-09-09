Молдова запроваджує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через зростання захворюваності на COVID-19

Про це заявила міністр охорони здоров'я Алла Немеренко, передає Інтерфакс-Україна.



"У зв'язку із зростанням кількості випадків захворювання на коронавірус у Молдові запроваджується надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. Він діятиме з 11 вересня до 31 жовтня. Таке рішення ухвалила національна надзвичайна комісія на підставі рекомендацій національного агентства з громадської охорони здоров'я. Рішення продиктоване розвитком епідемічного процесу, який має висхідний характер із тенденціями до постійного загострення", - сказала Немеренко.



За словами міністра, результати моніторингу свідчать про зростання захворюваності на COVID-19 та погіршення ситуації впродовж останніх чотирьох тижнів.



За новими правилами, з 11 вересня громадяни від 18 років зможуть брати участь у масових заходах на відкритому просторі або у приміщеннях лише за пред'явлення свідоцтва про повну вакцинацію або негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за три дні, чи сертифікату про наявність антитіл, дійсного упродовж 90 днів.

Нагадаємо, раніше у Молдові невакцинованих вчителів зобов'язали робити тести на коронавірус власним коштом.