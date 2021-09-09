Молдова запроваджує надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через зростання захворюваності на COVID-19
У Молдові з 11 вересня запроваджують надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який діятиме до кінця жовтня
Про це заявила міністр охорони здоров'я Алла Немеренко, передає Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку із зростанням кількості випадків захворювання на коронавірус у Молдові запроваджується надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. Він діятиме з 11 вересня до 31 жовтня. Таке рішення ухвалила національна надзвичайна комісія на підставі рекомендацій національного агентства з громадської охорони здоров'я. Рішення продиктоване розвитком епідемічного процесу, який має висхідний характер із тенденціями до постійного загострення", - сказала Немеренко.
За словами міністра, результати моніторингу свідчать про зростання захворюваності на COVID-19 та погіршення ситуації впродовж останніх чотирьох тижнів.
За новими правилами, з 11 вересня громадяни від 18 років зможуть брати участь у масових заходах на відкритому просторі або у приміщеннях лише за пред'явлення свідоцтва про повну вакцинацію або негативного тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за три дні, чи сертифікату про наявність антитіл, дійсного упродовж 90 днів.
- Нагадаємо, раніше у Молдові невакцинованих вчителів зобов'язали робити тести на коронавірус власним коштом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе