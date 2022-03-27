Факт загибелі російських генералів підтверджують і на Заході, - інформує Еспресо.TV.



Експерти, залучені ВВС до коментування цього факту, кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.

Фахівець з питань безпеки Френк Гарднер каже, що повідомлення про загибелі частково можуть бути наслідком того, що генералам довелося підійти ближче до бойових дій, щоб виштовхнути свої війська у наступ.

При цьому джерела ВВС наголошують, що російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед єфрейторів і сержантів, а молодші чини завжди чекають наказів згори.

Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "дуже успішну снайперську кампанію, яка може погіршити російські командні структури".

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