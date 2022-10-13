Монатік розповів, чому не повернувся до України одразу після 24 лютого

Про причини цього співак розповів в інтервʼю Маші Єфросиніній.

Український артист Монатік виїхав з України ще до 24 лютого. Разом з дружиною та двома дітьми за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення вони поїхали на відпочинок до Іспанії. Утім повернувся співак в Україну у другій половині липня.

Музикант зізнався, що вирішив залишитись разом зі своєю сім’єю, адже був їм потрібен, не зміг їх покинути.

"Це було дуже складно. У нас одна валіза. Ми не знаємо, куди нам їхати, що нам робити. Нас позбавили життя. І нам треба щось думати. У нас двоє маленьких дітей. І я не можу в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, просто взяти й все: "Я пішов". Я не міг залишити їх напризволяще", – сказав Монатік.

Монатік брав участь у благодійних концертах "Доброго вечора, ми з України", які проходили в Європі. Кошти, зібрані на концертах, витратили на гуманітарну допомогу дітям, постраждалим внаслідок повномасштабної війни в Україні.

"Ми домовилися, що максимально допомагатимемо, будемо максимально корисними. І це справді заспокоювало. Ми в перший місяць багато зробили та продовжуємо робити", - зазначив Монатік про свою діяльність за кордоном.

Чимало українських артистів пішли захищати Україну після повномасштабного вторгнення. Український актор театру та кіно Олександр Печериця, який до повномасштабного вторгнення Росії не служив і не брав зброю до рук, опинився в теробороні

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