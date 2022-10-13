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Війна з Росією: хроніка
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Монатік розповів, чому не повернувся до України одразу після 24 лютого

13 жовтня, 2022 четвер
15:17
Таблоїд Монатік

Український артист Дмитро Монатік за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії поїхав з родиною на відпочинок до Іспанії і ще 4 місяці не повертався до України, через що отримав хвилю гейту

Про причини цього співак розповів в інтервʼю Маші Єфросиніній.

Український артист Монатік виїхав з України ще до 24 лютого. Разом з дружиною та двома дітьми за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення вони поїхали на відпочинок до Іспанії. Утім повернувся співак в Україну у другій половині липня.

Музикант зізнався, що вирішив залишитись разом зі своєю сім’єю, адже був їм потрібен, не зміг їх покинути.

"Це було дуже складно. У нас одна валіза. Ми не знаємо, куди нам їхати, що нам робити. Нас позбавили життя. І нам треба щось думати. У нас двоє маленьких дітей. І я не можу в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, просто взяти й все: "Я пішов". Я не міг залишити їх напризволяще", – сказав Монатік.

Монатік брав участь у благодійних концертах "Доброго вечора, ми з України", які проходили в Європі. Кошти, зібрані на концертах, витратили на гуманітарну допомогу дітям, постраждалим внаслідок повномасштабної війни в Україні. 

"Ми домовилися, що максимально допомагатимемо, будемо максимально корисними. І це справді заспокоювало. Ми в перший місяць багато зробили та продовжуємо робити", - зазначив Монатік про свою діяльність за кордоном.

  • Чимало українських артистів пішли захищати Україну після повномасштабного вторгнення. Український актор театру та кіно Олександр Печериця, який до повномасштабного вторгнення Росії не служив і не брав зброю до рук, опинився в теробороні
  • Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став стрільцем 47-го окремого батальйону.
  • Захищають Україну і музикант Андрій Хливнюк, режисер Олег Сенцов та багато інших.
  • Потап, який 7 місяців був за кордоном, переконує, що, будучи в США, вступив до тероборони. Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.
  • Відповідаючи гейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони
  • На початку жовтня актор та режисер Руслан Ханумак прокоментував своє перебування за кордоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зізнався, що йому страшно
  • Дружина Влада Ями, коментуючи перебування свого чоловіка за кордоном, заявила, що ставити такі питання некоректно

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Культура
музика
війна з Росією
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