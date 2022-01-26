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"Монобанк" має намір пред'явити вимоги в сумі $100 млн до Дмитра Дубілета – Марунич

26 січня, 2022 середа
15:08
Економіка Дубілет

Політолог Дмитро Марунич вважає, що конфлікт "Монобанку" та колишнього співзасновника Дмитра Дубілета далекий від врегулювання. З'явилася інформація про намір "Монобанку" вимагати 100 млн доларів від Дмитра Дубілета

Про це політолог заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ще в середині грудня я писав про те, що Дмитро Дубілет отримає позов до суду за несанкціоноване використання напрацювань Monobank у своєму новому проекті. Він відкрив фінтехпроект Leobank в Азейрбайджані та збирається масштабувати його в інших країнах. З першого погляду відрізнити Monobank від Leobank практично неможливо.

Минулого тижня юридична компанія, яка обслуговує Monobank, офіційно підтвердила, що такий позов готується.

Додам лише, що сума позову – 100 млн доларів, і навіть залучені на розвиток проекту інвестиції в 7,4 млн доларів мізерні порівняно з фінансовими санкціями, які може отримати Дмитро Дубілет після розгляду позову в Лондоні", – написав Марунич.

Нагадаємо, раніше "РБК-Україна" повідомляло, що розгляд справи в британському суді призведе до заморожування активів компаній Дмитра Дубілета, зокрема й компанії Fintech Farm, яка отримала інвестиції в розмірі 7,5 млн доларів.

Суперечка між командою "Монобанку" та екс-власником Дмитром Дубілетом виникла через запуск проекту Leobank в Азербайджані, зовні додаток Leobank важко відрізнити від "Монобанку", який заявив про порушення авторських прав на свій продукт. 

Монобанк
Дубілет
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