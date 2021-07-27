"Монобільшість блокує законопроекти": КВУ заявив про ігнорування у Раді ініціатив опозиції, авторами 95% законів є "Слуги народу"

Про це повідомляє ГО "Комітет виборців України" у Facebook.



Комітет проаналізував показники роботи останньої парламентської сесії (лютий-липень).



За півроку було прийнято 65 законів авторства народних депутатів.



"Авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції "Слуга Народу". Із 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах", - йдеться у повідомленні.



На останній сесії було прийнято лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги Народу"

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На другому місці за кількістю прийнятих законів – група "Довіра" та ВО «Батьківщина». Депутати вказаних політичних сил долучилися до розробки 20 прийнятих законів.



Народні депутати ОПЗЖ присутні серед авторів 16 прийнятих законів.



Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 діючих законів,групи "За майбутнє" ініціювали 11 прийнятих законів.



Найменше підтриманих законів у фракції "ЄС". За півроку Радою було підтримано лише 5 законів, де авторами є депутати політсили.



"У Верховній Раді фактично ігноруються законопроекти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроектів, серед авторів яких немає депутатів "Слуги народу", є рідкістю. Окремі опозиційні політики справді можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно долучитися до ініціатив монобільшості", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.



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