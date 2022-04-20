Морська охорона України заборонила судноплавство та рибальство в гирлах Дунаю через російські міни

Відповідне повідомлення командира 18-го загону Морської охорони ДПСУ оприлюднила пресслужба виконкому Вилківської міськради Одеської області.

"Через мінну небезпеку заборонено суднопрохід гирлами Очаківське (0−6 км), Прорва, Полуденне, Потапове, Анкудінове, Швидке, Східне та Циганське, у частині Старостамбульського гирла (від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море), а також на сполучному каналі та в Жебріянівській бухті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборонено також й вихід маломірних суден у внутрішніх водних шляхах українського району Дунаю.



Нагадаємо, Росія замінувала значну частину Чорного моря, використовуючи міни, викрадені під час окупації Криму. Чимало з них дрейфують і становлять значну загрозу цивільному судноплавству.

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