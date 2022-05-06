"Москалі — це мєрзость": на Донецькому напрямку Україну захищає "Чоткий Паца"

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи": так сказав Іван Мартинов у 2014 році про економічну ситуацію. Фраза стала вірусною та зібрала мільйони переглядів і поширень, в Україні з'явились меми, пародії на "Чоткого Пацу". Нині, чоловік вважає: "москалі — це мєрзость".



Він розповів, що 24 лютого крізь сон почув, як летять російські ракети.

"Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і от я вже у військкоматі",- згадує піхотинець.

Раніше, він брав участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ та відслужив 5 років. Після перемоги планує одружитись та подорожувати.

Український режисер і колишній політв’язень кремля Олег Сенцов повідомив, що служить у війську під Києвом.

Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу у Києві.

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