Московія припинить своє існування. Це наша історична місія
Нам так довго вбивали в голови, що ми нація хліборобів, що ми самі в це повірили. Це був ще один міф російської пропаганди для нашого упокорення
Нам так довго вбивали в голови, що ми нація хліборобів, що ми самі в це повірили. Це був ще один міф російської пропаганди для нашого упокорення. Він створений, щоб ми не рипалися і знали своє місце в садку вишневому коло хати.
Майже всі райцентри Полтавщини, що зараз є центрами хліборобства – сотенні козацькі містечка, які утворилися як форпости Русі на прикордонних землях.
Наші предки перемагали ворогів. Саме тому ми зараз живемо на цій землі. Сучасні титани України зі ЗСУ не просто достойні їхнього спадку, а б'ють ворога, якого ще не бачила ця земля.
Московія буде не просто зупинена. Вона припинить своє існування. Це наша історична місія і ключ до безпеки української нації.
Ми обов'язково переможемо. З нами правда, сила, воля. Вітаємо всіх захисників і захисниць України зі святом Покрови!
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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