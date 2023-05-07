Москву вкрили пасма чорного диму
У Москві 7 травня хмари диму огорнули будинки у районі Очакове через пожежу на будівництві найбільшого російського забудовника
Це повідомляють росЗМІ.
Над Москвою хмари чорного диму, горить новобудова найбільшого російського забудовника в районі Очакове ЖК "Нове Очакове".
Як зазначають у повідомленнях, пожежа сталася на будівництві за адресою Наташі Ковшової, 17. Густий чорний дим огорнув навколишні будинки.
За попередніми даними, саме там спалахнуло сміття та будівельні матеріали.
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