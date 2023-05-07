Москву вкрили пасма чорного диму

Це повідомляють росЗМІ.

Над Москвою хмари чорного диму, горить новобудова найбільшого російського забудовника в районі Очакове ЖК "Нове Очакове".

Як зазначають у повідомленнях, пожежа сталася на будівництві за адресою Наташі Ковшової, 17. Густий чорний дим огорнув навколишні будинки.

За попередніми даними, саме там спалахнуло сміття та будівельні матеріали.