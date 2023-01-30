Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

За його словами, це рішення відповідає закону.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом із тим, стаття 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу - державна", - сказав Кремінь.

Він підкреслив, що в світі зростає інтерес до вивчення української мови, й закликав інші виші наслідувати приклад Києво-Могилянської академії.

"В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження - серед пріоритетних, тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів", - резюмував Кремінь.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову у закладі.

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