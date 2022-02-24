МОЗ оприлюднило перелік адрес, де можна здати кров для військових: список

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові", - зазначили у пресслужбі.



Адреси та контакти центрів крові можна знайти на сайті Donor.ua та на сайті ЦГЗ.



При собі необхідно мати паспорт.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb