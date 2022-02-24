МОЗ оприлюднило перелік адрес, де можна здати кров для військових: список
У зв'язку з військовою агресією РФ у закладах охорони здоров' я зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана на потреби поранених
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові", - зазначили у пресслужбі.
Адреси та контакти центрів крові можна знайти на сайті Donor.ua та на сайті ЦГЗ.
При собі необхідно мати паспорт.
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