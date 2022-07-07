Горінова звинувачують у розповсюдженні "свідомо неправдивої інформації про дії російських збройних сил", зокрема в тому, що він назвав російське вторгнення в Україну "війною".

З кінця квітня Горінов перебуває у СІЗО. 7 липня звинувачення зажадало йому сім років колонії. Вирок оголосять 8 липня.



Кримінальну справу проти Олексія Горінова порушили за новою статтею 207.3 Кримінального кодексу Росії (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації). Горінова звинуватили у поширенні "фейків" групою осіб із використанням свого службового становища та за мотивами ненависті чи ворожнечі. Разом із Горіновим обвинуваченою у цій кримінальній справі стала його колега з муніципалітету Олена Котьоночкіна. Вона виїхала із Росії.



Кримінальна справа розслідувалася лише п'ять днів. За версією слідства, під час засідання ради депутатів Красносільського округу Москви Горінов та Котьоночкіна називали війну в Україні "війною", а не "спеціальною операцією" і говорили про загибель українських дітей.



Сам Горінов на дебатах заявив: "Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Проте наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель... П'ять місяців Росія веде військові дії, сором'язливо називаючи їх "спеціальною операцією". Нам обіцяють перемогу та славу. Чому ж чимала частина моїх співгромадян відчуває сором і провину. Чому у нашої країни з'явилося стільки недругів? Можливо, з нами щось не так?".

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