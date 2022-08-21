Можуть бути шпигунами: в Албанії затримали двох росіян та українця, які намагалися потрапити на військовий завод
Троє осіб з паспортами РФ та України намагались проникнути на військовий завод "Грамш" , під час затримання вони поранили двох охоронців
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Албанії.
За даними албанського Міноборони, на територію військового заводу у центральній Албанії намагались потрапити двоє осіб з паспортами Росії та одна особа з українським паспортом.
"Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення", – повідомили у відомстві. Військові перебувають у стабільному стані.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що затриманих осіб підозрюють у шпигунстві. Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, заходив на територію заводу "Грамш" і намагався фотографувати.
Міністерство повідомило, що чоловік використав якийсь спрей проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинили охоронці.
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