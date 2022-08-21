Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Албанії.

За даними албанського Міноборони, на територію військового заводу у центральній Албанії намагались потрапити двоє осіб з паспортами Росії та одна особа з українським паспортом.

"Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їх спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення", – повідомили у відомстві. Військові перебувають у стабільному стані.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що затриманих осіб підозрюють у шпигунстві. Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, заходив на територію заводу "Грамш" і намагався фотографувати.

Міністерство повідомило, що чоловік використав якийсь спрей проти солдатів, коли намагався втекти після того, як його зупинили охоронці.

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