"Муніципальна няня": Кабмін збільшив компенсацію догляду за дитиною до трьох років

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

Стало відомо, що Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.2022 № 1474 "Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї" визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

Зокрема, уряд схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

"Таким чином, сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень", - йдеться у дописі.

30 травня 2018 року стало відомо, що в Україні для новонароджених дітей запланували видавати спеціальні бебі-бокси з речима для перших тижнів і з'явиться "муніципальна няня".

З 1 січня 2019 року запрацювала послуга муніципальної няні.