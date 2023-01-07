"Муніципальна няня": Кабмін збільшив компенсацію догляду за дитиною до трьох років
Уряд збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" з 2272 грн до 6700 грн та змінив окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує
Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.
Стало відомо, що Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.2022 № 1474 "Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї" визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.
Зокрема, уряд схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
"Таким чином, сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень", - йдеться у дописі.
- 30 травня 2018 року стало відомо, що в Україні для новонароджених дітей запланували видавати спеціальні бебі-бокси з речима для перших тижнів і з'явиться "муніципальна няня".
- З 1 січня 2019 року запрацювала послуга муніципальної няні.
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