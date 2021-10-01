МВС Грузії завело ще одну справу проти Саакашвілі

Про це повідомила пресслужба прокуратури Грузії.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі — злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", — йдеться в повідомленні.

У МВС Грузії зазначили, що за сукупністю звинувачень Саакашвілі засудили до шести років позбавлення волі. Також ще чотири справи розслідуються.



Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затримання експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі може спричинити серйозний дипломатичний скандал.

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