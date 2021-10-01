МВС Грузії завело ще одну справу проти Саакашвілі
У Грузії проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі завели ще одну кримінальну справу - через незаконний перетин кордону
Про це повідомила пресслужба прокуратури Грузії.
"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі — злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", — йдеться в повідомленні.
У МВС Грузії зазначили, що за сукупністю звинувачень Саакашвілі засудили до шести років позбавлення волі. Також ще чотири справи розслідуються.
- Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
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