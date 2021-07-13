МВС Грузії заявило, що причиною смерті побитого противниками ЛГБТ журналіста "могло стати передозування наркотиками"

Про це на брифінгу заявив глава кримінального департаменту МВС Грузії Мамука Челідзе, передає "Крим.Реалії".



Чиновник послався на попередній висновок експертів.



За словами Челідзе, всі пересування Лашкарава перед смертю були зафіксовані міськими відеокамерами, таким чином співробітники МВС склали маршрут телеоператора.



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"З Понічала він (Лексо Лашкарава) їде в Ортачала і пізніше, о 19:41, повертається в Понічала, звідки рухається у напрямку до саду Деда Ена. Там він залишається певний час, а в 00:10 повертається в район Сабуртало, до себе додому, імовірно, в нетверезому стані ", - сказав на брифінгу Челідзе.



"Ехо Кавказу" цитує главу кримінального департаменту і уточнює, що район Понічала, "на якому МВС кілька разів загострило увагу", - це місце, де "найбільш часто проводяться спецоперації із затримання розповсюджувачів наркотиків".



Челідзе додав, що остаточний висновок експертів буде оприлюднено найближчим часом.



Заява чиновника транслювалося на великий монітор еред будівлею парламенту Грузії, де проводили акцію протесту журналісти опозиційних телеканалів.



Самі представники медіа заявили, що дані експертизи про смерть Лашкарави є наклепом.



Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.

11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.

Після смерті оператора, в країні спалахнули антиурядові протести

12 липня у залі засідань парламенту Грузії відбулася бійка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти і лідери громадських активістів.