МВС Росії оголосило, що перебування в країні коміка, який пожартував про "обіс***их росіян", є "пожиттєво небажаним"
30 серпня МВС РФ заявило, що перебування коміка Ідрака Мірзалізаде в країні пожиттєво небажане. Громадянин Білорусі родом з Азербайджану, Ідрак Мірзалізаде, протягом півроку отримує погрози в країні після жарту про росіян
Про це розповідають російські ЗМІ.
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило небажаним перебування коміка Ідрака Мірзалізаде в Росії після того, як він провів 10 діб під адміністративним арештом через жарти про росіян.
У березні він розповів історію в програмі "Розгони" про те як важко неслов'янам орендувати житло в Росії.
Суть історії полягала в тому, що він домовляючись телефоном з власниками квартир намагався сказати якомога більше слів перед тим як представитись на ім'я. Потім за його словами він згадував про білоруське громадянство. В ході історії він розповів, що таки знайшов житло, в якому до того квартирували росіяни. В кімнаті був старий матрац зі слідами калу.
"Мабуть росіяни обмазуються лайном, коли лягають спати", - пожартував комік.
Після цього Мірзалізаде посипалися погрози. У Пензі чоловік вийшов на одиночний пікет з банером "Ідрак Мірзалізаде - ворог російського народу". На коміка один раз напали в Москві. В мережі за його голову призначили нагороду у 50 тис. рублів.
"Мені здається, що для того, щоб образитись на жарт про обіср**ий матрац в тебе справді мають бути обіср**і матраци", - прокомментував свій жарт комік.
Потім за нього взялася влада. У серпні Ідрак відбув десять діб адмінарешту. В суді комік вину не визнав, але вибачився перед усіма, кого міг зачепити його жарт.
"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив висловлювання, що збуджують ненависть і ворожнечу по відношенню до осіб російської національності, що принижують їх людську гідність. У зв'язку з цим його перебування на території Російської Федерації визнано загрозливим громадському порядку, прав і законним інтересам інших осіб", - йдеться у заяві МВС від 30 серпня.
Закон "Про порядок виїзду в РФ і в'їзду в РФ" передбачає, що іноземець, чиє перебування в Росії визнали небажаним, "зобов'язаний виїхати з Російської Федерації".
Ідрак Мірзалізаде, як сказано в повідомленні МВС, має громадянство Білорусі, раніше він отримав вид на проживання в Росії.
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