МВС Росії оголосило, що перебування в країні коміка, який пожартував про "обіс***их росіян", є "пожиттєво небажаним"

Про це розповідають російські ЗМІ.



Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило небажаним перебування коміка Ідрака Мірзалізаде в Росії після того, як він провів 10 діб під адміністративним арештом через жарти про росіян.



У березні він розповів історію в програмі "Розгони" про те як важко неслов'янам орендувати житло в Росії.



Суть історії полягала в тому, що він домовляючись телефоном з власниками квартир намагався сказати якомога більше слів перед тим як представитись на ім'я. Потім за його словами він згадував про білоруське громадянство. В ході історії він розповів, що таки знайшов житло, в якому до того квартирували росіяни. В кімнаті був старий матрац зі слідами калу.



"Мабуть росіяни обмазуються лайном, коли лягають спати", - пожартував комік.



Після цього Мірзалізаде посипалися погрози. У Пензі чоловік вийшов на одиночний пікет з банером "Ідрак Мірзалізаде - ворог російського народу". На коміка один раз напали в Москві. В мережі за його голову призначили нагороду у 50 тис. рублів.



"Мені здається, що для того, щоб образитись на жарт про обіср**ий матрац в тебе справді мають бути обіср**і матраци", - прокомментував свій жарт комік.



Потім за нього взялася влада. У серпні Ідрак відбув десять діб адмінарешту. В суді комік вину не визнав, але вибачився перед усіма, кого міг зачепити його жарт.



"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив висловлювання, що збуджують ненависть і ворожнечу по відношенню до осіб російської національності, що принижують їх людську гідність. У зв'язку з цим його перебування на території Російської Федерації визнано загрозливим громадському порядку, прав і законним інтересам інших осіб", - йдеться у заяві МВС від 30 серпня.



Закон "Про порядок виїзду в РФ і в'їзду в РФ" передбачає, що іноземець, чиє перебування в Росії визнали небажаним, "зобов'язаний виїхати з Російської Федерації".



Ідрак Мірзалізаде, як сказано в повідомленні МВС, має громадянство Білорусі, раніше він отримав вид на проживання в Росії.