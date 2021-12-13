МЗС готує зустріч у Нормандському форматі без Путіна, - посол у Німеччині

Про це повдіомляє ZN,UA.



"Наразі ми активно працюємо над тим, щоб уже найближчими днями на Саміті ЄС у Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцем та президентом Емманюелем Макроном у форматі N3", - сказав Мельник.



Посол зазначив, що перед учасниками Нормандського формату наразі постало питання його ефективності.



"Весь цей маховик працював і працює досі - постійні консультації, відеоконференції, дзвінки, листування - все це триває нон-стоп. Але питання полягає в тому, наскільки ефективні всі ці рухи. Інколи складається враження, що це такий собі холостий хід: мотор працює, пихтить, дим іде, але ми ані на йоту не рухаємося вперед, і це породжує розчарування, свого роду колективну травму всіх учасників Нормандського формату, адже виникає відчуття безпорадності. Саме тому нам зараз як ніколи потрібен новий творчий підхід. Ми маємо спільно з нашими німецькими і французькими партнерами тверезо подивитися на мінські документи з нинішньої точки зору, з відстані пройденого за ці сім років, і спільно узгодити чіткий алгоритм, як нам креативно та наступально рухатися далі", - казав Мельник.



Дипломат також додав, що просуванню врегулювання у Нормандському форматі заважає саботаж із боку Путіна.



"Німеччина усвідомлює: подальші переговори будуть ще складнішими, особливо після того, як Росія почала вдаватися до відвертого шантажу, відкрито зайнявши позицію, буцім вона не сторона, а "посередник", а тому Москва й не планує повертатися за стіл переговорів. Тож, на мою думку, в Берліні все-таки сумніваються, що новому уряду вдасться цей формат реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію Норманді, про відновлення хоч якоїсь довіри до Росії. Бо довіру наразі майже цілком знищено. Пані Меркель постійно телефонувала Путіну. Ми навіть перестали рахувати, скільки цих дзвінків було за останні сім років. Але у нас склалося враження, що коли на початку канцлерка була схильна довіряти почутому від нього, то останнім часом - ні. Путін просто перестав виконувати будь-які обіцянки", - сказав Мельник.

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив з Макроном роботу ТКГ і розблокування Нормандського формату.

Країни G7 закликали Україну та Росію повернутися за стіл переговорів у Нормандському форматі.

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