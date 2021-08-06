МЗС рекомендує українцям не відвідувати уражені пожежами райони Греції та Північної Македонії

Про це йдеться у повідомленні на каналі МЗС України у Telegram.



"МЗС України рекомендує громадянам України, які планують поїздки до Греції та Північної Македонії або вже перебувають на їхній території: 1) утриматися від відвідування уражених стихією локацій; 2) уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту; 3) неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки", - пише пресслужба міністерства.



Також в МЗС рекомендують у разі виникнення загрози життю або здоров'ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.



Зокрема, до посольства України в Грецькій Республіці (телефон гарячої лінії: +30 6932765606, електронні адреси: emb_gr@mfa.gov.ua; consul_gr@mfa.gov.ua), посольства України в Республіці Північна Македонія (телефон гарячої лінії: +38 97 258 9639, електронна адреса: emb_mk@mfa.gov.ua).



У відомстві також нагадали про функціонування цілодобової гарячої лінії МЗС України за тел. +38 044 238 16 57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua.



"Увага! Епіцентр пожежної небезпеки в Греції зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (Евбея). Місцеві рятувальні служби продовжують здійснювати комплекс заходів з ліквідації осередків пожеж", - зазначили в МЗС України.

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