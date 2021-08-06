Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ МЗС рекомендує українцям не відвідувати уражені пожежами райони Греції та Північної Македонії

МЗС рекомендує українцям не відвідувати уражені пожежами райони Греції та Північної Македонії

6 серпня, 2021 п'ятниця
16:30
Світ пожежа

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Грецькій Республіці та Республіці Північна Македонія тримати на особливому контролі потреби українських громадян у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в цих країнах, повідомило Міністерство закордонних справ України

Про це йдеться у повідомленні на каналі МЗС України у Telegram.

"МЗС України рекомендує громадянам України, які планують поїздки до Греції та Північної Македонії або вже перебувають на їхній території: 1) утриматися від відвідування уражених стихією локацій; 2) уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту; 3) неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки", - пише пресслужба міністерства.

Також в МЗС рекомендують у разі виникнення загрози життю або здоров'ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Зокрема, до посольства України в Грецькій Республіці (телефон гарячої лінії: +30 6932765606, електронні адреси: emb_gr@mfa.gov.ua; consul_gr@mfa.gov.ua), посольства України в Республіці Північна Македонія (телефон гарячої лінії: +38 97 258 9639, електронна адреса: emb_mk@mfa.gov.ua).

У відомстві також нагадали про функціонування цілодобової гарячої лінії МЗС України за тел. +38 044 238 16 57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua.

"Увага! Епіцентр пожежної небезпеки в Греції зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (Евбея). Місцеві рятувальні служби продовжують здійснювати комплекс заходів з ліквідації осередків пожеж", - зазначили в МЗС України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
МЗС
пожежі
Читайте також:
Зеленський
3 серпня, 2021 вiвторок
"Це моя земля, це не їхня земля, це ніколи не буде російською територією": Зеленський назвав повернення Криму "питанням часу"
Петро Толстой
5 серпня, 2021 четвер
Віцеспікер Держдуми РФ заявив, що для проєвропейських українців "є великою помилкою залишатися в Україні"
Зеленський
5 серпня, 2021 четвер
"Якщо ти вважаєш: "Нам до Росії", то ти повинен зрозуміти, що потрібно шукати собі місце у РФ": Зеленський назвав помилкою перебування в ОРДЛО прихильників "русского міра"
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.77
    Купівля 26.77
    Продаж 27.01
  • EUR
    Купівля 31.58
    Продаж 31.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
6 серпня
17:30
граната
У Миколаєві на подвір'я кинули гранату, поліція порушила справу
17:25
Kyiv Media Week
11-ий міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK відкриває реєстрацію для учасників
17:22
НБУ
Податкова амністія: в НБУ пояснили, як відбуватиметься добровільне одноразове декларування коштів
17:16
Таліби
Таліби захопили перший адмінцентр провінції в Афганістані: вбито речника уряду
17:02
Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував держпрограми підтримки виробництва рухомого складу поїздів
17:00
Інфографіка
Станіслав Горуна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:47
Наталка Діденко
Суттєві дощі малоймовірні: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні 
16:36
grn
Упродовж останнього року заощадження робили 11,8% українців, - Держстат
16:25
Наталія Гаврилиця
В Молдові монобільшість партії Санду затвердила новий уряд
16:15
продаж ліків дітям
Стало відомо суму штрафу за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років
16:00
Британія передасть українським ВМС два мінних тральщики
15:55
Porsche представив новий спорткар за $620 тис.
15:35
Станіслав Горуна
Олімпіада-2020: каратист Горуна виборов бронзову медаль Ігор у Токіо
15:32
Mercer Street
Ізраїль погрожує Ірану військовими діями через атаки на кораблі
15:31
Газпром
Російський Газпром акцентує увагу на аваріях газопроводу, щоб зупинити транзит газу через Україну і проштовхнути Nord Stream 2, - Гончар
15:02
Мірча Луческу
Луческу може очолити збірну України, - ЗМІ
14:58
Зеленський
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
14:55
Pfizer вакцина
Ляшко заявив, що вакцина Pfizer для другого щеплення є в наявності
14:54
Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
"Продовжувати міжнародний тиск": посол Британії заявила про неможливість нормальних відносин із РФ, поки триває окупація територій України
14:53
Онопрієнко - Погранична
Художні гімнастки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко - у фіналі Олімпіади в Токіо
14:52
Нафтогаз
Майже половина виробників тепла підписала з Нафтогазом трирічні контракти на постачання газу
14:35
Ірина Венедіктова
У Нацполіції та СБУ створять департаменти "війни" для розслідування злочинів щодо агресії РФ, як в Офісі генпрокурора, - Венедіктова
14:30
Денис Шмигаль
Шмигаль закликав місцеву владу організувати підвіз жителів віддалених сіл до центрів вакцинації
14:28
негода на тернопільщині
Ріки на дорогах, зірвані дахи та повалені дерева: на Тернопільщині вирувала негода
14:25
Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг
14:20
Міністерство фінансів
Український фонд стартапів профінансував проектів на $5 млн дол.
14:19
Мексика - Японія
Збірна Мексики перемогла Японію у матчі за третє місце на футбольному турнірі Олімпіади-2020
14:17
Ексклюзив
Pro здоров'я з Іриною Коваль
Реабілітація після Covid-19
14:10
Олена Зеленська
"Мало зрозумілих можливостей і правил": Зеленська заявила, що запровадити в Україні інститут першої леді "було б логічно"
14:08
Ірина Венедіктова
Венедіктова взяла на контроль справу про смерть голови БДУ Шишова
14:00
потяг
В Україні до кінця року запустять швидкісні поїзди з Черкас до Києва, - Шмигаль
13:55
суд
Суд визнав недійсним договір, за яким рейдери захопили акції “Укренергозбуту”
13:53
Олена Старікова
Ігри в Токіо: велогонщиця Старікова блискуче вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади-2020
13:50
Переховувався від слідства: СБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці"
13:44
Денис Монастирський
Монастриський та Клименко заперечили відставку голови київської поліції Крищенка
13:41
Дмитро Кулеба
Кількість учасників Кримської платформи зросла до 33, - Кулеба
13:28
пігулки
Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям
13:26
ВРП
Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарних справ через новий закон
13:22
Станіслав Горуна
Олімпіада-2020: каратист Горуна вийшов у півфінал і забезпечив собі медаль
13:20
РівнеАзот
На РівнеАзоті встановлять систему моніторингу якості повітря
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV