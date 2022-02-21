МЗС РФ "прикрасило" свій твіттер датою 22.02.2022
Профіль офіційної сторінки Міністерства закордонних справ Росії у соцмережі Twitter наразі являє собою стилізоване зображення на основі дати 22.02.2022
На це звертає увагу Еспресо.TV.
Про те, що це справжній акаунт російського зовнішньополітичного відомства свідчить верифікація адміністрації Твіттера, що виставило йому позначку "Державний орган".
Акуант ведеться з 2011 року. Наразі на ньому понад 1 млн підписників.
Слід також наголосити, що таке зображення в профілі міститься не лише в російськомовній версії твітеру МЗС РФ, а на його акаунтах англійською, іспанською та арабською мовами.
- Нагадаємо, 22 лютого 2022 року називається вірогідною датою імовірного нового наступу армії РФ на Україну.
- Російська влада, включно з МЗС країни-агресора, з цим не згодна й нахиває подібні заяви "брехливими звинуваченнями".
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