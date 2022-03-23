Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ МЗС Росії повідомив, що висилає кількох американських дипломатів

МЗС Росії повідомив, що висилає кількох американських дипломатів

23 березня, 2022 середа
23:24
Світ мзс Росії

Таких заходів вжито у відповідь на висилку дипломатів предства Росії при ООН у Нью-Йорку, а також російського співробітника секретаріату.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії, інформує Еспресо.TV.

"23 березня старшого дипломата дипмісії США в Москві викликали в МЗС, де йому було вручено ноту зі списком американських дипспівробітників, яких висилають з країни. Їх оголошено "persona non grata" у відповідь на висилку Вашингтоном дипломатів Постпредства Росії при ООН у Нью-Йорку, а також російського співробітника секретаріату", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Росії заявляють, що "американській стороні жорстко заявлено, що будь-які ворожі дії США проти Росії отримають рішучу та адекватну відповідь".

  • Нагадаємо, сьогодні у США офіційно заявили, що дії російських окупантів в Україні є воєнним злочином.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МЗС Росії
США
висилка дипломатів
Читайте також:
збили російську ракету
22 березня, 2022 вiвторок
ЗСУ збили над Києвом російську ракету "Точка-У", - радник очільника МВС
артилерійський удар по Броварам
22 березня, 2022 вiвторок
Росіяни завдали артилерійського удару по Броварах
збили ворожу ракету
22 березня, 2022 вiвторок
На Вінниччині збили ворожу ракету "Іскандер"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.39
    Продаж 33.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 березня
23:46
пожежа від цигарки
Україна закликала найбільші тютюнові компанії світу припинити співпрацю з Росією
23:41
ЧАЕС
Біля ЧАЕС горить ліс, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі
23:29
Зеленський і Столтенберг
Ми бачимо масштаби, які ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни, - Столтенберг оголосив про посилення підтримки України
23:07
путлер шойгу
У РФ з'ясовують стосунки через провал в Україні, - Данілов про інформацію щодо зникнення Шойгу
22:57
Ексклюзив
Якщо Газпром буде продавати весь свій газ в Європу тільки за рублі , то їх пошлють туди, куди ми посилаємо російський воєнний корабель,- Железняк
22:53
Через масові хакерські атаки онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні
22:45
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 23 березня
22:43
Renault
Renault призупиняє роботу заводу у Москві
22:40
Валерій Залужний
Залужний: "Могутність і стійкість нашої держави - це ми з вами"
22:22
Щоб розмінувати всю Україну від російських мін, треба $250 млрд, - Генеральний штаб ЗСУ
22:15
Газпром
Порушення контрактів від ненадійного партнера. Німеччина відреагувала на вимогу Росії платити за газ у рублях
22:03
Окупанти обстріляли харчове підприємство в Чернігові, пошкоджено аміакопровід, - Чернігівська ОДА
21:51
Ірина Верещук
Україна поверне полонених військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків, - Верещук
21:33
Юрій Захарєєв
Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", виграв ЧЄ з боксу
21:31
Ризик державного перевороту проти Путіна у ФСБ зростає з кожним тижнем війни в Україні, - The Times
21:31
Міністр аграрної політики України подав заяву про відставку за власним бажанням
21:28
Ексклюзив
Газ у рублях для країн Європи - елемент війни. Путін іде ва-банк перед екстреним самітом НАТО, - Магда
21:24
Ексклюзив
Володимир Огризко
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
21:07
Оксана Бауліна
У Києві під ворожим обстрілом загинула журналістка російського видання The Insider
21:02
ЗСУ захопили одну з найпотужніших російських станцій радіоелектронної боротьби
20:51
Славутич
Росіяни обстріляли блокпост у Славутичі і заблокували місто
20:41
Розсипалася по дорозі: на Миколаївщині збили крилату ракету
20:35
Кабмін
Спрощено процедуру ввезення будівельної продукції для відбудови інфраструктури та розширено перелік товарів критичного імпорту: Кабмін прийняв низку рішень
20:16
Київ відвідав міністр оборони Литви
20:09
ПЗРК Stringer
Україна вже отримала частину нового пакету військової допомоги від США на $0,8 млрд, - CNN
20:06
Роман Абрамович
Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти російського олігарха Абрамовича, - WSJ
20:02
Вторгнення Росії в Україну може спровокувати продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці, - ООН
19:58
Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 24 березня
19:51
Ігор Терехов
Харків – дивовижне місто. Нас щодня бомблять, але я бачу, як харків'яни прагнуть мирного життя, - Терехов
19:45
окупанти
Росіяни активізували план військових провокацій: повідомляють про обстріли російських міст поблизу українського кордону, щоб звинувати ЗСУ, - РНБО
19:43
Порошенко
Порошенко: ми пропонуємо законодавчо дозволити народним депутатам суміщати мандат зі службою у ЗСУ, добробатах чи теробороні
19:20
Харків
Кількість жертв внаслідок обстрілу Харківської ОДА зросла до 24 загиблих
19:08
Швейцарія
Швейцарія готова надати українським біженцям спецстатус, щоб оминути бюрократичні процедури
18:59
окупанти обстріляли
Окупанти обстріляли парковку ТЦ Подільського району Києва: є загиблий і постраждалі
18:54
георгіївська стрічка
У Литві запропонували прирівняти символ Z і георгіївську стрічку до нацистської та комуністичної символіки
18:44
Петер Гультквіст
Швеція надасть Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї і техніку для розмінування
18:43
оперативна обстановка
Окупанти через проблеми з логістикою намагаються вилучити паливо у цивільних та аграріїв в Запорізькій області, - Генштаб
18:34
Путін і Набіулліна
Путін не відпустив голову Центробанку РФ у відставку, - Bloomberg
18:31
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко боїться вступати у війну проти України, бо це означатиме кінець для нього, - Юсов
18:22
Андрій Лунін
Розповсюджуйте! Це не ваша війна, - український воротар "Реалу" Лунін звернувся до білоруських військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV