МЗС Росії повідомив, що висилає кількох американських дипломатів

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії, інформує Еспресо.TV.

"23 березня старшого дипломата дипмісії США в Москві викликали в МЗС, де йому було вручено ноту зі списком американських дипспівробітників, яких висилають з країни. Їх оголошено "persona non grata" у відповідь на висилку Вашингтоном дипломатів Постпредства Росії при ООН у Нью-Йорку, а також російського співробітника секретаріату", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Росії заявляють, що "американській стороні жорстко заявлено, що будь-які ворожі дії США проти Росії отримають рішучу та адекватну відповідь".

Нагадаємо, сьогодні у США офіційно заявили, що дії російських окупантів в Україні є воєнним злочином.

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