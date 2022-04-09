МЗС закликало міжнародні організації допомогти виїхати з Росії насильно депортованим українцям

Про це йдеться у заяві МЗС України.



У міністерстві підкреслили, що Росія вчиняє дї, що не можуть бути інтерпретовані інакше, як грубі порушення міжнародних норм та стандартів дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права.



"На очах всього світу ще до 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська під приводом "евакуації" почали вивезення тисяч громадян України, яких у сталінських традиціях розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії. При цьому можливості комунікації з нашими співгромадянами максимально обмежуються", - йдеться у заяві.



Зазначається, що відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу (І) до Конвенції від 1977 року, заборонено здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території до держави-окупанта.



"Україна закликає Верховного комісара ООН з питань біженців, Генерального секретаря Міжнародної організації з міграції та Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших відповідних міжнародних структур та організацій невідкладно сприяти якнайшвидшому вивезенню українських громадян з території держави-агресора та їх розміщенню на території, що контролюється українською владою або на територіях демократичних держав, що розгорнули потужні програми підтримки українських біженців", - йдеться у повідомленні МЗС.

Станом на 9 квітня РФ заявляє про примусове вивезення 674 тис. українців до Росії, із них 15 тис. депортували з Донеччини та Луганщини.

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