МЗС звернулось до ЄС за поясненнями щодо послаблення шостого пакету санкцій проти РФ
Міністерство закордонних справ України звернулося до партнерів в Євросоюзі по роз’яснення щодо видалення із списку санкцій блокування хмарних сервісів для Росії
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник відомства Олег Ніколенко.
"Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання "хмарних" сервісів. Водночас у кінцеве рішення вони не потрапили. Ми вже звернулися до європейських партнерів по роз‘яснення", - зазначив він.
Ніколенко підкреслив, що позиція України чітка: ЄС має посилювати тиск на Росію, щоб ціна за її агресію була максимально високою.
- 7 червні в Офісі президента повідомили, що Рада ЄС не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.
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