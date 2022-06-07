МЗС звернулось до ЄС за поясненнями щодо послаблення шостого пакету санкцій проти РФ

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання "хмарних" сервісів. Водночас у кінцеве рішення вони не потрапили. Ми вже звернулися до європейських партнерів по роз‘яснення", - зазначив він.

Ніколенко підкреслив, що позиція України чітка: ЄС має посилювати тиск на Росію, щоб ціна за її агресію була максимально високою.

7 червні в Офісі президента повідомили, що Рада ЄС не пояснила факт видалення з санкційного списку блокування хмарних сервісів для Росії.