На 10-16 тис. грн: Резніков видав наказ про збільшення зарплат військовим льотчикам

Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков, передає пресслужба відомства.



Підвищення нараховується з 1 січня 2022 року.

"Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у ЗСУ з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати. Готуючи системну реформу грошового забезпечення, ми продовжуємо працювати над покроковим підвищенням виплат в межах тих ресурсів, які залучаємо. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері" - сказав Резніков.

Загалом протягом року на збільшення виплат для льотичків буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати зростуть на 10 - 16 тис. грн.