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На 31-ому році незалежності ми ведемо війну за незалежність, – Магда

7 квітня, 2022 четвер
17:08
Новини Євген Магда

На 31-ому році незалежності ми ведемо війну за незалежність, висока консолідація українського суспільства є великим досягненням, сильна Україна потрібна тільки громадянам України, тому нам потрібні власні внутрішні перетворення

Зараз  головний урок не для Європи, а для України, свою думку пояснив  Євген Магда, історик, директор Інституту світової політики в етері Еспресо TV

Історик відзначив: "Головний урок, як на мене, не для Європи, а для нас. На 31-ому році незалежності ми ведемо війну за незалежність. І це вже не гібридна війна, гібридна війна була з 2014 року по 24 лютого 2022. Зараз іде повномасштабна війна, яка включає, навіть, шантаж використання ядерної зброї. Тобто війна, за великим рахунком, яку ми не могли уявити. Але Україна вже шість тижнів вистояла у цій війні".

"Часто люди сприймають, що війна це зіткнення військових підрозділів, але це не так. Війна це протистояння економік і протистояння настроїв у середині суспільства. Те, що на сьогоднішній момент понад 90 відсотків опитаних українців, здається групою Рейтинг, вважають, що Україна виграє війну. Це величезне досягнення. Таку консолідацію можна порівняти з консолідацією 1 грудня 1991 року, коли співмірна цифра проголосувала за незалежність України. І тому я кажу, що іде війна за незалежність" -  зазначив директор Інституту світової політики.

Євген Магда продовжив: "Ми зараз зі зброєю в руках чи словом, чи конкретною допомогою збройним силами маємо відстоювати цю незалежність. Слова, що ми хочемо в НАТО, а нас не беруть, вони за великим рахунком є маніпуляцією. З тієї простої причини, що вступ до НАТО це не лише потужна армія, те, що українська армія потужна вже довела всьому світові, має максимально на сьогодні авторитет без всяких рейтингів, це треба буде конвертувати у подальший вплив. Але давайте позбавлятися ілюзій. Сильна Україна потрібна виключно громадянам України. Ніхто не буде зберігати на цьому рівні емпатію до України, ці настрої у Європі будуть поступово розмиватися, тому нам потрібні наші внутрішні перетворення".

  • Нагадаємо, 6 квітня політолог Євген Магда вважає, що США більш зацікавлені в тому, щоб Росія просто загрузла в український кампанії й слабшала

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