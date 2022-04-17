До 9 травня на арці головної площі Мелітополя окупанти планують розмістити георгіївську стрічку та орден "перемоги"
Росіяни ймовірно планують розмістити на арці головної площі Мелітополя до 9 травня георгіївську стрічку та орден "перемоги" для знімання пропагандистських роликів
Про це повідомило місцеве регіональне інформаційне агентство Мелітополя.
"Окупанти вирішили змінити дизайн арки. Судячи з фото, над нею буде розміщено георгіївську стрічку та орден перемоги", - йдеться в повідомленні.
Імовірно, вони готують площу Перемоги для зйомки пропагандистських сюжетів про "звільнення" міста.
- Нагадаємо, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації викрали з відділення Укрпошти тимчасово окупованого Мелітополя майже 3 млн грн.
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