На Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для громадян України та Росії
Через повідомлення про можливу злочинну діяльність і погану поведінку українських і російських туристів на Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для громадян України та Росії
Про це інформує The Jakarta Post.
Скасувати візи по прибуттю для відвідувачів з України та Росії запропонував губернатор Балі Ваян Костер. Цю пропозицію він спрямував до МЗС країни та до міністерства юстиції та прав людини.
"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців", - сказав Костер під час брифінгу 12 березня.
За його словами, така пропозиція була зроблена після того, як він отримав повідомлення та скарги про зловживання туристичними візами з боку російських і українських громадян. Зокрема вони використовували їх для того, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку. Також такій пропозиції посприяли відео, які ширять користувачі інтернету на Балі і на яких видно, як, імовірно, російські та українські туристи порушують правила дорожнього руху, а також грубо поводяться з правоохоронцями, які зупиняють їх за порушення.
"Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", - зазначив Костер.
Також він та імміграційна служба Балі оголосили про депортації 31 російського та українського туриста.
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