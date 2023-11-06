На Близький Схід прибула атомна субмарина США

Про це йдеться у Twitter Центрального командування збройних сил США.

"5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США", - йдеться у повідомленні.

Як пише CNN, у цей час субмарина класу "Огайо" рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.

Видання зауважу. що військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами. Зазвичай такі судна працюють в умовах цілковитої таємності.

"Публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є чітким сигналом стримування, спрямованим проти Ірану та його маріонеток у регіоні, вважає американський телеканал", - додають у CNN.

Таким чином, атомний підводний човен, назва якого не розголошується, приєднався до низки інших об’єктів ВМС США, які вже перебувають у цьому регіоні.