На Близький Схід прибула атомна субмарина США
У неділю, 5 листопада, атомний підводний човен США прибув до зони відповідальності Центрального командування збройних сил США на Близький Схід
Про це йдеться у Twitter Центрального командування збройних сил США.
"5 листопада 2023 року підводний човен класу "Огайо" прибув до зони відповідальності Центрального командування США", - йдеться у повідомленні.
Як пише CNN, у цей час субмарина класу "Огайо" рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.
Видання зауважу. що військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами. Зазвичай такі судна працюють в умовах цілковитої таємності.
"Публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є чітким сигналом стримування, спрямованим проти Ірану та його маріонеток у регіоні, вважає американський телеканал", - додають у CNN.
Таким чином, атомний підводний човен, назва якого не розголошується, приєднався до низки інших об’єктів ВМС США, які вже перебувають у цьому регіоні.
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