"На броньовику було б швидше": Турчинов долучився до збору коштів на ББМ від "Справи Громад"
Колишній серкретар РНБО Олександр Турчинов, який зараз перебуває на південному фронті, підтримав ініціативу ГО "Справа Громад" і долучився до збору коштів на бронемашини. Турчинов наголосив – броньовики на передовій вкрай потрібні
Пише Турчинов на своїй сторінці у facebook.
"На фронті величезний дефіцит броньованої техніки. На волонтерській легковушці в наступ не підеш. Тому поставка ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка до ЗСУ партії броньовиків MLS SHIELD – дуже своєчасна і важлива справа! Підтримую її не тільки цим постом, а й і перерахунком коштів зі своєї військової картки", – зазначив він.
Активісти навіть вже започаткували у фейсбуці флешмоб #я_купив_броньовик. Його учасники розповідають про те, чому вони перерахували гроші для купівлі бронемашин. Збір коштів оголосила ГО "Справа Громад".
Активісти мають зібрати 45 млн грн, які треба оплатити для поставки 11 бронемашин з Італії. Загальна сума контракту – близько 100 млн грн, 50 млн грн оплатив Фонд Порошенка. Броньовики будуть передані бійцям Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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