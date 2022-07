Пише Турчинов на своїй сторінці у facebook.

"На фронті величезний дефіцит броньованої техніки. На волонтерській легковушці в наступ не підеш. Тому поставка ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка до ЗСУ партії броньовиків MLS SHIELD – дуже своєчасна і важлива справа! Підтримую її не тільки цим постом, а й і перерахунком коштів зі своєї військової картки", – зазначив він.

Активісти навіть вже започаткували у фейсбуці флешмоб #я_купив_броньовик. Його учасники розповідають про те, чому вони перерахували гроші для купівлі бронемашин. Збір коштів оголосила ГО "Справа Громад".

Активісти мають зібрати 45 млн грн, які треба оплатити для поставки 11 бронемашин з Італії. Загальна сума контракту – близько 100 млн грн, 50 млн грн оплатив Фонд Порошенка. Броньовики будуть передані бійцям Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Долучитися можна на спеціальній онлайн-платформі:

Реквізити для внесків:

По Україні

++++++++++++++++++++++++++++

ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для ІНШИХ банків:

5375 4115 0177 8331

++++++++++++++++++++++++++++

PayPal

++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: [email protected]

Тип переказу: Family/Friends

++++++++++++++++++++++++++++

Western Union / MoneyGram

++++++++++++++++++++++++++++

Переказ на: ANTONINA BUZILO

++++++++++++++++++++++++++++

SWIFT перекази

++++++++++++++++++++++++++++

Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN – IBAN: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD – IBAN: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR – IBAN: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD – IBAN: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW

Name of the Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Bank’s address: ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw

Bank’s country: Poland

++++++++++++++++++++++++++++

Кріптовалюти

++++++++++++++++++++++++++++

USDT (TRC20)

THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX

BTC (Bitcoin)

18YKHeM5MmGFNZhbrvsaoT7WsE3PJxjFXd

ETH (ERC20)

0xba65e794d8aec422d0d71cce1095c63da579e144