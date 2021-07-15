На Черкащині під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє чоловіків
У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей
Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Черкаської області Юлія Норовкова "Суспільному".
Подія сталася у місті Монастирище на вулиці Соборній. Чоловіки працювали в колодязі і знерпритомніли.
На місці працювали рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Спустившись на глибину близько чотирьох метрів, вони підняли на поверхню чоловіків.
Медики "швидкої" проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося, зазначила Юлія Норовкова.
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