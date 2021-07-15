На Черкащині під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє чоловіків

Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Черкаської області Юлія Норовкова "Суспільному".

Подія сталася у місті Монастирище на вулиці Соборній. Чоловіки працювали в колодязі і знерпритомніли.

На місці працювали рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Спустившись на глибину близько чотирьох метрів, вони підняли на поверхню чоловіків.

Медики "швидкої" проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося, зазначила Юлія Норовкова.