На Черкащині пролунали вибухи: спрацювала українська ППО

Про це повідомили у Черкаській ОВА.



Голова ОВА Ігор Табурець закликав місцевих не панікувати.



"Черкащани, без паніки. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях. Жодних фото і відео", - наголосив Табурець.



Повітряну тривогу оголосили о 19:46.





Ввечері 4 травня у Дніпрі пролунали вибухи.

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