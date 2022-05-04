На Черкащині пролунали вибухи: спрацювала українська ППО
Ввечері 4 травня у Черкаській області пролунали вибухи
Про це повідомили у Черкаській ОВА.
Голова ОВА Ігор Табурець закликав місцевих не панікувати.
"Черкащани, без паніки. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях. Жодних фото і відео", - наголосив Табурець.
Повітряну тривогу оголосили о 19:46.
- Ввечері 4 травня у Дніпрі пролунали вибухи.
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