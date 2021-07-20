На Чернігівщині у Десні знайшли тіло потонулої 10-річної дівчинки

Про це у Facebook повідомила пресслужба головного управління ДСНС в Чернігівській області.



"20 липня о 05.50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що рибалкою у р. Десна біля с. Авдіївка Куликівської територіальної громади Чернігівського району виявлено та піднято на поверхню тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 18 липня", - йдеться у повідомленні.



За два дні пошуків дитини рятувальники обстежили дно акваторії Десни на площі 5500 кв. м та 10 км водної поверхні вздовж берегової лінії. У роботах брали участь 11 чоловік (не тільки рятувальники), 3 одиниці техніки та 2 човни.



За інформацією з поліції, трагедія на Десні сталася під час відпочинку батька з донькою та сином (10 і 14 років) на піщаній косі, яка тягнеться до середини річки. Глибина там - по коліна дорослій людині. Купаючись, родина потрапила в яму з коловоротом, куди почало затягувати обох дітей, які не вміли плавати. Батько намагався врятувати їх, але дівчинка швидко зникла з його поля зору. До пошуків дитини одразу долучилися небайдужі громадяни, але це результату не дало. Згодом на місце прибули правоохоронці та водолази.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb