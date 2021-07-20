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На Чернігівщині у Десні знайшли тіло потонулої 10-річної дівчинки

20 липня, 2021 вiвторок
14:50
Суспільство

На Чернігівщині з річки Десни дістали тіло 10-річної дівчинки, яка потонула 18 липня

Про це у Facebook повідомила пресслужба головного управління ДСНС в Чернігівській області.

"20 липня о 05.50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що рибалкою у р. Десна біля с. Авдіївка Куликівської територіальної громади Чернігівського району виявлено та піднято на поверхню тіло дівчинки 2011 року народження, яка потонула 18 липня", - йдеться у повідомленні.

За два дні пошуків дитини рятувальники обстежили дно акваторії Десни на площі 5500 кв. м та 10 км водної поверхні вздовж берегової лінії. У роботах брали участь 11 чоловік (не тільки рятувальники), 3 одиниці техніки та 2 човни.

За інформацією з поліції, трагедія на Десні сталася під час відпочинку батька з донькою та сином (10 і 14 років) на піщаній косі, яка тягнеться до середини річки. Глибина там - по коліна дорослій людині. Купаючись, родина потрапила в яму з коловоротом, куди почало затягувати обох дітей, які не вміли плавати. Батько намагався врятувати їх, але дівчинка швидко зникла з його поля зору. До пошуків дитини одразу долучилися небайдужі громадяни, але це результату не дало. Згодом на місце прибули правоохоронці та водолази.
 

 

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діти
Чернігівщина
Десна
ДСНС
потонулі
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