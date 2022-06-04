На Далекому Сході підпалили Росгвардію у Комсомольську-на-Амурі

Про це передає видання Vlasti.net.

За попередньою інформацією, чоловік спробував зайти до приміщення на Піонерській вулиці із пластиковою каністрою, наповненою горючою рідиною. Але двері виявилися закритими.

Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, внаслідок чого на ґанку сталася пожежа.

Нині чоловіка затримали. Виявився, що це 50-річний Володимир Золотарьов. Наразі його доставлено до слідчих.

Відомо, що в районі Комсомольська-на-Амурі розташовувався Зелений Клин або Закитайщина. За даними перепису 1926 в Зеленому Клині мешкало 303 000 українців (із 315 000 усіх українців Далекого Сходу), або 24,5 % усього далекосхідного населення.

Нагадаємо, нещодавно у Москві палав бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", площею пожежі - понад 1000 кв. м. Після пожежі голова МНС Москви потрапив до лікарні з інфарктом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb