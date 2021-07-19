На Дніпропетровщині у лікарні помер поранений під час обстрілу військовий

Про це у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної ради Тетяна Губа.



"У 2014 році Саша став на захист країни. Вічна пам’ять нашому Герою, співчуття родині і побратимам", - йдеться у дописі.



За її словами, 29-річний військовий помер зранку 19 липня. Про час і місце поховання повідомлять додатково.



Військовий дістав поранення 15 липня о 21:30 під час обстрілу бойовиків - він отримав 80% опіків тіла.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb